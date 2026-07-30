Середа: Війна дуже вплинула на процес підготовки до чемпіонату Європи

Український стрибун у воду Віталій Середа розповів про те, як війна в Україні впливала на його підготовку до чемпіонату Європи 2026 року.

Слова Середи наводить пресслужба Європейської федерації водних видів спорту.

"Війна дуже вплинула на процес підготовки, тому важко сказати, що все відбувається у звичному режимі. Ми докладаємо максимум зусиль. У Києві маємо всі необхідні умови для тренувань у нашому домашньому басейні "Ліко", але країна постійно перебуває під загрозою ракетних атак, і Київ також. Відключення електроенергії, безсонні ночі, холодні зими через удари по енергетичній інфраструктурі... Навіть щоб потрапити на будь-які європейські змагання, нам доводиться витрачати кілька днів у дорозі: перетинати кордон, щоб дістатися найближчого аеропорту за межами України, адже українське небо закрите. До війни достатньо було лише кількох годин перельоту з Києва до будь-якого європейського міста", – заявив українець.

Нагадаємо, чемпіонат Європи 2026 року з водних видів спорту відбудеться з 31 липня до 16 серпня у Парижі. Всі виступи Середи заплановані на першому тижні турніру. Раніше Олексій оцінив рівень своєї готовності до турніру.