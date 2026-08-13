Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Плавання

Дискваліфікація Мілютіної: Клікоцька вийшла до півфіналу 200-метрівки брасом на Євро-2026

Софія Кулай — 13 серпня 2026, 11:55
Дискваліфікація Мілютіної: Клікоцька вийшла до півфіналу 200-метрівки брасом на Євро-2026
Яна Клікоцька
instagram.com/yana.klikotska_

Завершилася кваліфікація 200-метрівки брасом серед жінок на чемпіонаті Європи-2026 з водних видів спорту.

Українка Яна Клікоцька фінішувала у своєму запливі з шостим часом (2:30.31) та кваліфікувалася до півфіналу 15-ю у загальному рейтингу.

Тоді як Ірина Мілютіна стала восьмою (2:34.91), але згодом її результат був анулюваний. Мілютіну дискваліфікували.

Дещо раніше свою кваліфікацію на 200 метрів вільним стилем провалили українські плавці Ілля Лінник та Вадим Науменко.

Нагадаємо, що 12 серпня Ігор Трояновський посів 10-те місце за підсумками півфіналів (51,57 секунди) на 100 метрах батерфляєм, але не пробився до фіналу.

Україна на цій європейській першості завоювала вже 6 нагород: 2 золоті, 1 срібну та 3 бронзові.

Плавання

Плавання

Українські плавці провалили кваліфікацію до півфіналу Євро-2026 на 200-метрівці вільним стилем
Трояновський не зумів пробитися у фінал Євро-2026 на дистанції 100 метрів батерфляєм
19-річна італійка Кертіс встановила світовий рекорд на дистанції 50 м на спині під час ЧЄ-2026
Овчінніков став другим запасним для участі у півфіналі Євро-2026 на 200-метрівці брасом
Шарафутдінова не змогла кваліфікуватися до півфіналу чемпіонату Європи-2026 на 50 метрів на спині

Останні новини