Дискваліфікація Мілютіної: Клікоцька вийшла до півфіналу 200-метрівки брасом на Євро-2026

Завершилася кваліфікація 200-метрівки брасом серед жінок на чемпіонаті Європи-2026 з водних видів спорту.

Українка Яна Клікоцька фінішувала у своєму запливі з шостим часом (2:30.31) та кваліфікувалася до півфіналу 15-ю у загальному рейтингу.

Тоді як Ірина Мілютіна стала восьмою (2:34.91), але згодом її результат був анулюваний. Мілютіну дискваліфікували.

Дещо раніше свою кваліфікацію на 200 метрів вільним стилем провалили українські плавці Ілля Лінник та Вадим Науменко.

Нагадаємо, що 12 серпня Ігор Трояновський посів 10-те місце за підсумками півфіналів (51,57 секунди) на 100 метрах батерфляєм, але не пробився до фіналу.

Україна на цій європейській першості завоювала вже 6 нагород: 2 золоті, 1 срібну та 3 бронзові.