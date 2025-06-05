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Україна зі срібними медалями завершила чемпіонат Європи-2025

Олексій Погорелов — 5 червня 2025, 19:07
Україна зі срібними медалями завершила чемпіонат Європи-2025
Дар'я Мошинська
НОК України

Сьогодні, 5 червня, збірна України з артистичного плавання стала срібним призером чемпіонату Європи 2025 року, який проходив у португальському Фуншалі.

Українська команда у складі Олександри Горецької, Уляни Гринішиної, Аліси Кулик, Єлизавети Лимар, Дар'ї Мошинської, Анастасії Шмоніної Іванни Бурба та Марії Здоровцової взяла участь у фіналі акробатичної групи.

За свій виступ українки отримали від суддів 202.7965 бала: 113.1965 бала за виконання та 89.600 бала за артистичність.

За підсумком змагання Україна стала другою, поступившись лише збірній Італії. При цьому українки випередили Іспанію, яка вчора, 4 червня, стала першою в технічній програмі.

Чемпіонат Європи-2025 з артистичного плавання. Акробатична група. Фінал

  1. Італія – 208.4609 бала;
  2. Україна – 202.7965;
  3. Іспанія – 202.6892.

Нагадаємо, що вчора, 4 червня, збірна України здобула срібні медалі у технічній програмі чемпіонату Європи-2025.

Таким чином, Україна завершила Євро-2025 з двома нагородами, чого вистачило для шостого місця медального заліку.

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