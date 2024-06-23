Романчук та Бухов стали призерами чемпіонату Європи-2024

Українські плавці Михайло Романчук та Владислав Бухов здобули нагороди на чемпіонаті Європи-2024.

У фіналі на дистанції 1500 метрів вільним стилем Романчук продемонстрував час 15:00.99 хвилин та фінішував на другій позиції. Перемогу здобув представник Туреччини — Кузей Тунчеллі (14:55.64 хв), третім до фінішу приплив угорець Жалан Саркані (15:06.67 хв).

Бухов здобув бронзу на 50 м вільним стилем з результатом 21,85 секунди. Українця випередили греки Крістіан Гколомєєв та Стергос Білас — на 0.01 та 0.13 секунди відповідно.

Зазначимо, що інший українець Олександр Желтяков посів четверте місце у вирішальному запливі на дистанції 100 м.

Сьогодні, представники України будуть змагатися ще у двох фіналах.