Україна здобула сім медалей на чемпіонату світу-2025 з параплавання

Збірна України здобула ще сім нагород на чемпіонаті світу-2025 з параплавання, який триває в Сінгапурі. "Синьо-жовті" вибороли два золота, одне срібло та чотири бронзи.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Свій третій фінальний заплив виграв Андрій Трусов. Він став першим на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S7 (обмежена функціональність нижніх кінцівок/ампутованою ногою/частково ампутованими ногами).

Також своє дебютне особисте золото здобув 17-річний Артем Він виграв заплив на 200-метрівці вільним стилем у класі S5 (спортсмени з відсутньою або обмеженою функціональністю тулуба й ніг / спортсмени з порушеною координацією).

Медалі України на ЧС-2025 з параплавання:

Золото: Андрій Трусов (50 м, вільний стиль, S7), Артем Олійник (200 м, вільний стиль, S5)

Срібло: Денис Остапченко (200 м, вільний стиль, S3)

Бронза: Антон Коль (50 м, спина, S1), Данило Чуфаров (100 м, спина, S11), Ігор Німченко (100 м, вільний стиль, S10), Вероніка Коржова (100 м, брас, SB6)

Наразі в активі українських параплавців 44 нагороди: по 14 золотих і срібних та 16 бронзових. У медальному заліку Україна посідає проміжне третє місце