Трамп помилував дворазового олімпійського чемпіона, який штурмував Капітолій

Дворазовий олімпійський чемпіон Кліт Келлер став одним із 1500 тисяч помилуваних Дональдом Трампом осіб, обвинувачених в участі у заворушеннях 6 січня 2021 року, коли його прихильники незаконно проникли до Капітолію.

Про це пише Foxnews.com.

"Прокинувшись сьогодні вранці, я подумав: "Боже мій! Вау, це скінчилося. Мені більше не потрібно перевіряти свого офіцера пробації". Я дійсно шкодую про дії, які вчинив того дня. Я люблю цю країну", – сказав 42-річний Келлер.

Келлер тоді на суді зізнався, що намагався перешкодити Конгресу засвідчити перемогу колишнього президента Байдена в колегії вибірників. Що чинив опір офіцерам, які намагалися вивести його з ротонди Капітолію.

Він також зізнався, що вигукував нецензурні коментарі про колишнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі та колишнього лідера більшості в Сенаті Чака Шумера.

Келлер представляв США на Іграх (2000, 2004, 2008). На Олімпіаді-2000 він завоював срібло разом зі збірною в естафеті, через чотири роки здобув індивідуальне золото на дистанції 400 м вільним стилем та срібло у вільному стилі 4х200м. У Пекіні він здобув бронзу на 400 м вільним стилем, а також виграв золото в чоловічій естафеті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що срібна призерка Ігор у Парижі зізналася, що в дитинстві пережила сексуальне насильство з боку тренера.