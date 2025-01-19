Срібна призерка Олімпіади-2024 зізналася, що у 12-річному віці зазнала сексуального насильства з боку тренера

Срібна призерка Олімпійських ігор 2024 з вітрильного спорту Еухенія Боско зізналася, що пережила сексуальне насильство з боку тренера, коли їй було 12 років.

Про це пише Іnfobae.com.

"Мені було 11 чи 12 років. Я вилучила його зі свого життя до кількох років тому, коли я змогла його бачити", – сказала вона.

Після завоювання олімпійської медалі спортсменка зізнається, що віднайшла сили, щоб оголосити про це публічно, щоб такого не пережив ніхто в майбутньому.

"Саме тоді я почала їздити до Буенос-Айреса. Це вік, коли ти починаєш кваліфікуватися на чемпіонати, подорожувати сам, мати групу, де ти багато тренуєшся. Ми були великою групою, яка залишилася на ніч в одному місці, і все це під опікою цієї людини. Це був маленький світ. Зрештою, коли ти дитина, це дуже весело, тому що ти зі своїми друзями, ти перебуваєш у середовищі, яке, як ти думаєш, ти контролюєш, скажімо так, тому що ти в спортивному клубі, ти відчуваєш турботу і, перш за все, твої батьки довіряють тобі і дають тобі цю впевненість, щоб залишатися там спати", – пояснила Еухенія.

Скарга була подана проти тренера Леандро Тулії за сексуальне насильство, який тренував її в категорії Optimist, морській дисципліні, орієнтованій на неповнолітніх віком від 6 до 15 років, у яхт-клубі Olivos (YCO).

За даними ЗМІ, після того, як стало відомо про скаргу від Боско, то на Тулію додалися ще три скарги від вітрильників, які на той момент були ровесниками Еухенії.

Тренер Леандро Тулія через свого адвоката спростував звинувачення. Його захисник зазначає, що події відбувалися понад 15 років тому, що може ускладнити отримання доказів. Однак на час розслідування Тулію відсторонили від роботи у вітрильному клубі, де він пропрацював більше 20 років.