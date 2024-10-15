Колишня зірка АПЛ відновила кар'єру після скандалу із організацію півнячих боїв

Колишня зірка Прем'єр-ліги, Фабіо Рошембак, який був заарештований у 2017 році за підозрою в участі в півнячих боях, зробив несподіване повернення у футбол.

Після того, як він завершив кар'єру 10 років тому, він приєднався до бразильського аматорського клубу Гуарані де Жашим у межах короткострокової угоди.

У своєму першому матчі на посаді капітана команда виграла з рахунком 3:2.

Нагадаємо, Фабіо Рошембак мав багату і різноманітну кар'єру. Найбільш відомий за свої три сезони у складі Мідлсбро, де він зіграв 91 матч і став частиною команди, що досягла фіналу Кубка УЄФА у 2006 році.

До цього футболіст провів успішні сезони у Барселоні та Спортінгу, де став відомий своїми потужними ударами здалеку, за що отримав прізвисько "Гармата". Також Рошембак зіграв сім матчів за збірну Бразилії.