Желтяков не зміг пробитися у фінал чемпіонату Європи

Українець Олександр Желтяков зупинився за крок до фіналу чемпіонату Європи з плавання у сербському Белграді.

Желтяков за результатами півфіналів на непрофільній для себе дистанції 50 м на спині показав дев'ятий час — 25.21 сек. У фінал пройшло 8 спортсменів.

Напередодні Желтяков здобув золоту нагороду на чемпіонаті Європи з плавання на 200 метрів на спині. Для нього це перша нагорода на континентальній першості на дорослому рівні.

Також він став першим українцем, який перемагав на чемпіонаті Європи-2024 з водних видів спорту.