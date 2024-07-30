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Бідний — про переїзд Клочкової в Крим: Не знаючи деталей, не готовий засуджувати

Ігор Чернявський — 30 липня, 16:40
Бідний — про переїзд Клочкової в Крим: Не знаючи деталей, не готовий засуджувати

Виконувач обов’язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний вважає, що не варто засуджувати громадян, які з різних причин вирішили жити на окупованих територіях.

Своїми думками про проблему інтеграції таких людей в українське суспільство Бідний поділився в ексклюзивному інетерв’ю Максиму Розенку. У якості прикладу Максим назвав 4-разову олімпійську чемпіонку Яну Клочкову, яка проживає у Криму.

"Дуже правильно на своєму нещодавньому виступі у нас говорила Джамала. Вона теж з окупованого Криму. Джамала зазначила, що нам потрібно працювати з людьми, які залишилися на окупованих територіях. Це теж наші люди, нам треба їх зберегти.

Не знаючи деталей, не готовий засуджувати переїзд Клочкової. Можливо, для цього були підстави. У мене є знайомий, він поїхав до півострова, бо батько хворий, не може сам себе обслуговувати. Він у Криму зараз, їздить з українським прапором на українських номерах. Має багато проблем там через це.

Я погоджуюся з думкою Джамали та Усика, що з цими людьми нам теж треба працювати. Щоб вони, перебуваючи там, все одно лишалися українцями, зберігали свою ідентичність, культуру і чекали на звільнення окупованих територій", — сказав Бідний.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення Клочкова жодного разу не висловлювала свою позицію щодо російсько-української війни.

Матвій Бідний Яна Клочкова

Матвій Бідний

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