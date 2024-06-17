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Чемпіон Плавання

Лукашев став шостим у фіналі чемпіонату Європи

Олександр Булава — 17 червня, 20:39
Лукашев став шостим у фіналі чемпіонату Європи

Український плавець Георгій Лукашев фінішував шостим у фіналі чемпіонату Європи у комплексному плаванні на дистанції 400 м.

Українець показав результат 4.21,20.

Золоту нагороду у запливі здобув Апостолос Папастамос із Греції.

Чемпіонат Європи з водних видів спорту
Белград, Сербія
Комплексне плавання, 400 м
  1. Апостолос Папастамос (Греція) – 4.10,83
  2. Балаж Холло (Угорщина) – 0,68
  3. Габор Зомборі (Угорщина) – 0,87

...

6. Георгій Лукашев (Україна) – 10,37

Чемпіонат Європи з водних видів спорту в Белграді буде тривати до 23 червня.

Напередодні українці вибороли першу нагороду у командних змаганнях зі стрибків у воду.

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