Лукашев став шостим у фіналі чемпіонату Європи
Український плавець Георгій Лукашев фінішував шостим у фіналі чемпіонату Європи у комплексному плаванні на дистанції 400 м.
Українець показав результат 4.21,20.
Золоту нагороду у запливі здобув Апостолос Папастамос із Греції.
Чемпіонат Європи з водних видів спорту
Белград, Сербія
Комплексне плавання, 400 м
- Апостолос Папастамос (Греція) – 4.10,83
- Балаж Холло (Угорщина) – 0,68
- Габор Зомборі (Угорщина) – 0,87
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6. Георгій Лукашев (Україна) – 10,37
Чемпіонат Європи з водних видів спорту в Белграді буде тривати до 23 червня.
Напередодні українці вибороли першу нагороду у командних змаганнях зі стрибків у воду.