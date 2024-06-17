Лукашев став шостим у фіналі чемпіонату Європи

Український плавець Георгій Лукашев фінішував шостим у фіналі чемпіонату Європи у комплексному плаванні на дистанції 400 м.

Українець показав результат 4.21,20.

Золоту нагороду у запливі здобув Апостолос Папастамос із Греції.

Чемпіонат Європи з водних видів спорту

Белград, Сербія

Комплексне плавання, 400 м

Апостолос Папастамос (Греція) – 4.10,83 Балаж Холло (Угорщина) – 0,68 Габор Зомборі (Угорщина) – 0,87

...

6. Георгій Лукашев (Україна) – 10,37

Чемпіонат Європи з водних видів спорту в Белграді буде тривати до 23 червня.

Напередодні українці вибороли першу нагороду у командних змаганнях зі стрибків у воду.