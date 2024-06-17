Збірна України здобула срібло на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду

Збірна України здобула першу нагороду на чемпіонаті Європи-2024 з водних видів спорту, який триває у сербському Белраді.

Українці вибороли срібло у командних змаганнях зі стрибків у воду. "Синьо-жовті" у складі Данила Аванесова, Каріни Глижіни, Станіслава Оліферчика та Анни Письменської з результатом 357.00 балів стали другими.

Зазначимо, що для Данила Аванесова та Каріни Глижіної це дебютна нагорода дорослого Чемпіонату Європи.

Чемпіонат Європи зі стрибків у воду в Белграді пройде з 17 по 23 червня.

Раніше Україна назвала склад на турнір.