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Магучіх потрапила у топ-10 спортсменів року в Європі

Олег Дідух — 26 грудня 2024, 22:16
Магучіх потрапила у топ-10 спортсменів року в Європі
Ярослава Магучіх
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Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх посіла восьме місце у голосуванні за найкращого спортсмена 2024 року в Європі.

Про це повідомляє Польське агентство преси (РАР), яке і організовує це щорічне голосування.

Топ-10 спортсменів 2024 року в Європі:

1. Леон Маршан (Франція, плавання) – 155 очок

2. Тадей Погачар (Словенія, велоспорт) – 148

3. Арман Дюплантіс (Швеція, стрибки з жердиною) – 142

4. Яннік Сіннер (Італія, теніс) – 113,5

5. Макс Ферстаппен (Нідерланди, Формула-1) – 71

6. Родрі (Іспанія, футбол) – 53

7. Марко Одерматт (Швейцарія, гірські лижі) – 49

8. Ярослава Магучіх (Україна, стрибки у висоту) – 43

9. Ремко Евенепул (Бельгія, велоспорт) – 36

10. Нікола Йокич (Сербія, баскетбол) – 35

Зазначимо, що переможець визначається шляхом голосування представників 27 міжнародних спортивних агенцій. Минулого року нагороду завоював сербський тенісист Новак Джокович.

У 2024 році Магучіх стала олімпійською чемпіонкою та побила світовий рекорд 37-річної давності. Нещодавно вона була визнана найкращою атлеткою 2024 року в Україні.

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Ярослава Магучіх

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