Титулована білоруська плавчиня: Від диктатури Лукашенка ми втікали до Києва

Титулована білоруська плавчиня Олександра Герасименя, яка на Олімпійських іграх здобула 3 медалі (срібло Лондона-2012 на дистанції 50 м та 100 м вільним стилем, бронза Ріо-2016 на дистанції 50 м вільним стилем) зізналася, що планувала жити в Києві, але війна змусила її остаточно "осісти" у Варшаві.

Про це вона сказала в інтерв'ю для Sportowefakty.wp.pl.

Нагадаємо, у 2020 році вона засудила дії самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який силою подавив протести жителів країни проти результатів президентських виборів.

"Польща – моя четверта країна за чотири роки. Я провела у Литві лише три місяці. Я з самого початку була переконана, що це недовго. Інакше було в Києві, який мав стати остаточним місцем проживання до відновлення демократії в Білорусі. Однак все вийшло інакше. Ми вибрали Київ, тому що культурно він здавався найближчим до Мінська. Нам не довелося вчити зовсім іншу мову і ми досить швидко там акліматизувалися. Серед усього цього нещастя, яке почалося в лютому 2022 року, мені пощастило отримати візи до Польщі для своїх найближчих лише на тиждень раніше.

До Києва я повернувся лише за два дні до початку війни. Багато хто у Варшаві мав передчуття, бо заохочували мене не повертатися в Україну. Моя дитина, чоловік і мама були в Києві. Наступного дня після початку війни ми їхали в бік Польщі. Дорога тривала три дні, всюди були затори, на кордоні ми провели десятки годин. Далі легше не стало, тому що попит на квартири був такий, що ми чекали два місяці. Українцям було трішки легше, тому що їм пропонували субсидії на житло", – сказала вона.

Протягом кар'єри Олександра здобувала медалі різного гатунку на багатьох турнірах. Зокрема, вона ставала чемпіонкою світу 2011 року на дистанції 100 м вільним стилем, а в 2010 році виграла чемпіонат Європи у дисципліні 50 м на спині.

Нагадаємо, Дональд Трамп помилував відомого американського плавця, який брав штурмом Капітолій.