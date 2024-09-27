Титулована австралійка встановила світовий рекорд з плавання на короткій воді
Австралійська плавчиня Кейлі Маккіон побила світовий рекорд на 100 метрах на спині.
23-річна спортсменка встановила нове досягнення на чемпіонаті Австралії на короткій воді. У фіналі чинна олімпійська чемпіонка пропливла дистанцію за 54.56 секунди, вигравши понад секунду в чемпіонки світу в естафеті Іони Андерсон.
Попереднє досягнення було встановлений у 2019 році та належав австралійці Мінні Атертон.
Рекорди на 100 метрах на спині
- Кейлі Маккіон (Австралія, 2024) – 54.56 секунди
- Мінна Атертон (Австралія, 2019) – 54.89
- Катінка Хоссу (Угорщина, 2014) – 55.03
- Шіно Сакаї (Японія, 2009) – 55.23
- Шіно Сакаї (Японія, 2009) – 56.15
Нагадаємо, на Олімпіаді-2024 у Парижі Маккіон з олімпійськими рекордами виграла запливи на 100 та 200 метрів на спині