Титулована австралійка встановила світовий рекорд з плавання на короткій воді

Австралійська плавчиня Кейлі Маккіон побила світовий рекорд на 100 метрах на спині.

23-річна спортсменка встановила нове досягнення на чемпіонаті Австралії на короткій воді. У фіналі чинна олімпійська чемпіонка пропливла дистанцію за 54.56 секунди, вигравши понад секунду в чемпіонки світу в естафеті Іони Андерсон.

Попереднє досягнення було встановлений у 2019 році та належав австралійці Мінні Атертон.

Watch Kaylee McKeown break the World Record in the 100 backstroke IN SEPTEMBER!



📹: Troyy/9 Sports pic.twitter.com/NPNOMipEvd — SwimSwam (@swimswamnews) September 26, 2024

Рекорди на 100 метрах на спині

Кейлі Маккіон (Австралія, 2024) – 54.56 секунди

Мінна Атертон (Австралія, 2019) – 54.89

Катінка Хоссу (Угорщина, 2014) – 55.03

Шіно Сакаї (Японія, 2009) – 55.23

Шіно Сакаї (Японія, 2009) – 56.15

Нагадаємо, на Олімпіаді-2024 у Парижі Маккіон з олімпійськими рекордами виграла запливи на 100 та 200 метрів на спині