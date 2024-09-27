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Чемпіон Плавання

Титулована австралійка встановила світовий рекорд з плавання на короткій воді

Олександр Булава — 27 вересня, 17:23
Титулована австралійка встановила світовий рекорд з плавання на короткій воді

Австралійська плавчиня Кейлі Маккіон побила світовий рекорд на 100 метрах на спині.

23-річна спортсменка встановила нове досягнення на чемпіонаті Австралії на короткій воді. У фіналі чинна олімпійська чемпіонка пропливла дистанцію за 54.56 секунди, вигравши понад секунду в чемпіонки світу в естафеті Іони Андерсон.

Попереднє досягнення було встановлений у 2019 році та належав австралійці Мінні Атертон.

Рекорди на 100 метрах на спині

  • Кейлі Маккіон (Австралія, 2024) – 54.56 секунди
  • Мінна Атертон (Австралія, 2019) – 54.89
  • Катінка Хоссу (Угорщина, 2014) – 55.03
  • Шіно Сакаї (Японія, 2009) – 55.23
  • Шіно Сакаї (Японія, 2009) – 56.15

Нагадаємо, на Олімпіаді-2024 у Парижі Маккіон з олімпійськими рекордами виграла запливи на 100 та 200 метрів на спині

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