Українка Садурська завоювала "золото" чемпіонату світу CMAS

Українська фрідайверка Катерина Садурська вперше тріумфувала у зануренні з постійною вагою з ластами (CWT) на чемпіонаті світу CMAS.

Українка показала результат 108 метрів, підкоривши заявлену глибину.

Раніше вона двічі ставала четвертою у цій дисципліні.

Інша представниця України, Наталія Жаркова, яка приїхала на змагання у статусі чинної чемпіонки у цій дисципліні, не змогла показати заявлену глибину у вигляді 121 метра. Також ця глибина не підкорилася фрідайверці з Італії Алессії Зеккіні.

Відзначимо, що на ЧС CMAS Садурська була найкращою у дисциплінах FIM (вільне занурення) і CNF (занурення з постійною вагою без ласт).

Раніше повідомлялося, що Жаркова встановила два світові рекорди під час змагань Only One AIDA Competition 2026 єгипетському Шарм-ель-Шейху.