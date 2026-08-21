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Новий світовий рекорд і медальний дубль: українки здобули дві нагороди на ЧС із фрідайвінгу

Денис Іваненко — 21 серпня 2026, 14:41
Новий світовий рекорд і медальний дубль: українки здобули дві нагороди на ЧС із фрідайвінгу
Наталія Жаркова
CMAS

Українські фрідайверки здобули медальний дубль на ЧС-2026 під егідою CMAS.

Наталія Жаркова стала чемпіонкою у вільному зануренні, встановивши світовий рекорд. Їй підкорилась глибина у 107 метрів.

Срібною призеркою світової першості стала Катерина Садурська. Вона показала результат 102 м.

Ще дві учасниці, італійки Алессія Зеккіні та Лінда Паганеллі, задекларували глибину в понад 100 метрів. Проте вони були дискваліфіковані через невиконання обов'язкового протоколу на поверхні.

ЧС-2026 з фрідайвінгу (CMAS)
Вільне занурення (жінки)

  1. 🥇 Наталія Жаркова (Україна) – 107 метрів (світовий рекорд)
  2. 🥈 Катерина Садурська (Україна) – 102
  3. 🥉 Ізабель Санчес (Іспанія) – 96

Зазначимо, що Садурська тричі ставала чемпіонкою світу CMAS у вільному зануренні у 2022, 2023 та 2024 роках. На ЧС-2025 українки також оформили медальний дубль, коли Жаркова стала чемпіонкою із результатом 101 м, а Катерина – здобула "срібло" (94 м).

Нагадаємо, що напередодні Садурська вперше виграла "золото" в зануренні з постійною вагою з ластами (CWT) із результатом 108 метрів. А результат новоспеченої рекордсменки не був зарахований через блекаут.

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