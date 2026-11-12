Садурська оновила власний світовий рекорд у зануренні без ласт

Українська фрідайверка Катерина Садурська встановила новий світовий рекорд у зануренні без ласт.

Спортсменка занурилась на 90 метрів без ласт на турнірі AIDA Blue Element November 2026, який відбувається у Домініці в Карибському морі.

"Сьогодні прокинулась і стала першою жінкою в історії, що пірнула на 90 метрів без ласт. У липні цього року я йшла на рекорд 89 метрів, але за тиждень до старту отримала травму. Довелося терміново заліковувати рани й проходити курс антибіотиків. Я все ж вийшла на старт, та виснажений організм не витримав граничного навантаження – уже на фініші я вперше за 10 років кар'єри пережила блекаут і отримала дискваліфікацію. Це був складний досвід, який змусив мене переглянути підхід до підготовки", – прокоментувала Садурська своє досягнення у соцмережах.

Зазначимо, що попередній світовий рекорд із занурення без ласт належав також Катерині – 88 метрів і його вона встановила у 2025 році під час CMAS Deep Dominica.

Раніше Садурська здобула срібну медаль чемпіонату світу-2026 з фрідайвінгу.