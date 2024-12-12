Українець Науменко оновив національний рекорд на ЧС-2024 з плавання на короткій воді

Триває третій день чемпіонату світу з плавання в столиці Угорщині – Будапешті. За результатами ранкової кваліфікації Україна отримала першого півфіналіста на міжнародній першості. Ним став 21-річний плавець Вадим Науменко, який подолав стометрівку комплексом за 53,07 секунди.

Такий результат дозволив спортсмену зайняти 14-те місце серед усіх учасників, що стало достатнім для потрапляння до числа 16 півфіналістів.

Відмітимо, що Вадим побив національний рекорд, встановлений Олегом Лісогором ще 11 грудня 2005 року на чемпіонаті Європи в Трієсті (Італія). Тоді український плавець подолав стометрівку за 53,38 секунди.

Це другий національний рекорд, який побив Науменко. Перед цим українець покращив власний ж рекорд на 200 метрах комплексним стилем.

Нагадаємо, півфінальний заплив за участі Науменка відбудеться у четвер, 12 грудня.