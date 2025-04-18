Олімпійського чемпіона дискваліфікували на 21 місяць через дивну причину

Олімпійський чемпіон Токіо з плавання на 400 метрів вільним стилем Ахмед Хафнауї дискваліфікований на 21 місяць. Причиною стала відсутність інформації щодо місце знаходження для проведення допінг-тестів.

Про це оголосив відділ доброчесності водних видів спорту.

Спортсмен визнав, що протягом одного року тричі порушив зобов'язання точно повідомляти своє місце знаходження для можливого раптового допінг-контролю. Цими діями він уникав перевірки на чесність у спорті.

Дискваліфікація туніського плавця діє до 10 січня 2026 року, і всі його результати, починаючи з 11 квітня 2024 року, були анульовані.

Окрім олімпійського золота Токіо-2020, Хафнауі ставав переможцем 800 м, 1500 м на чемпіонаті світу 2023 року у Фукуоці. Тоді ж він став срібним призером на дистанції 400 м.

Ахмед пропустив Олімпійські ігри 2024 через невказану травму.

Нагадаємо, результати української велогонщиці Валерії Кононенко у період з 29 червня 2019 року до 22 травня 2022 року будуть анульовані через допінг.