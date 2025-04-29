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Адміністрація Трампа наказала Пенсильванському університету прибрати рекорди трансгендерного плавця

Руслан Травкін — 29 квітня 2025, 23:17
Адміністрація Трампа наказала Пенсильванському університету прибрати рекорди трансгендерного плавця
Дональд Трамп
Getty images

Управління з громадянських прав Міністерства освіти США постановило, що Пенсильванський університет порушив гарантії Розділу IX проти дискримінації за ознакою статі, дозволивши трансгендерній жінці змагатися у своїй жіночій команді з плавання. Через це університет Пенн Стейт має прибрати рекорди трансгендера зі згадок на власному сайті.

Про це пише СNN.

Було встановлено, що університет "позбавив жінок рівних можливостей, дозволивши чоловікам змагатися у жіночих міжвузівських змаганнях з легкої атлетики та займати роздягальні лише для жінок".

Лія Томас є трансгендерною жінкою, яка виграла чемпіонат NCAA 2022 року з плавання на 400 метрів вільним стилем серед жінок. У понеділковому урядовому указі ім'я Томас не згадувалося.

Міністерство освіти дало Пенн Стейт 10 днів, щоб прибрати рекорди. Вузу також було наказано заборонити трансгендерним спортсменкам брати участь у жіночих командах та надіслати листи з вибаченнями спортсменкам, чий "освітній досвід у змаганнях був затьмарений дискримінацією за ознакою статі".

У березні Білий дім скоротив федеральне фінансування Пенсильванського університету на 175 мільйонів доларів, через проблеми пов'язані з трансгендерними спортсменами.

Нагадаємо, на початку лютого Дональд Трамп підписав указ, який забороняє трансгендерним жінкам брати участь у жіночих спортивних змаганнях.

Плавання Дональд Трамп

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