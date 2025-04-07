Українські плавці здобули 15 медалей на Відкритому чемпіонаті Литви

Українські плавці здобули 15 медалей на міжнародному турнірі "Відкритий чемпіонат Литви", який проходив у Вільнюсі.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Золоті нагороди здобули: Вадим Науменко (400 м комплексне плавання); Вадим Науменко (200 м комплексне плавання); Ніка Шарафутдінова (200 м на спині); Денис Кесіль (200 м батерфляй); Антон Денисенко, Денис Кесіль, Максим Овчинніков, Вадим Науменко (комбінована естафета 4 х 100 м); Георгій Лукашев, Антон Денисенко, Денис Кесіль, Вадим Науменко (естафета 4 х 200м вільний стиль).

Срібними медалями поповнили свої колекції Максим Овчинніков (100 м брас); Максим Овчинніков (50 м брас); Антон Денисенко (400 м комплексне плавання); Антон Денисенко (200 м комплексне плавання); Георгій Лукашев (200 м батерфляй); Денис Кесіль (100 м батерфляй).

Бронзові нагороди в певних дисциплінах здобули Денис Кесіль (50 м батерфляй); Ніка Шарафутдінова (50 м на спині); Георгій Лукашев (400 м вільний стиль).

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України повідомило, що за час війни загинув 591 український спортсмен.