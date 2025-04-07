Міністерство закордонних справ опублікувало кількість загиблих українських спортсменів під час війни з Росією

Міністерство закордонних справ України повідомило, що за час війни загинув 591 український спортсмен.

Відповідна інформація була опублікована в соцмережі "Х".

Не повідомляється, яка саме кількість спортсменів загинула на полі бою, а хто від ракетних обстрілів. Також 11 спортсменів наразі вважаються зниклими безвісти, а 22 – перебувають у полоні.

"У Міжнародний день спорту заради розвитку та миру ми говоримо про вплив війни Росії на український спорт. Станом на березень 2025 року 591 український спортсмен і тренер був убитий Росією, 22 знаходяться в полоні, 11 вважаються зниклими безвісти. 725 спортивних об'єктів були пошкоджені або знищені російськими нападами, включаючи 17 олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських тренувальних баз.

Протягом десятиліть Росія використовувала спорт для пропаганди. 10 із 15 російських спортсменів, які змагалися під нейтральним прапором на Олімпіаді 2024 року в Парижі, або публічно підтримували війну, або були пов’язані з військовими. Російський спорт не відокремлений від держави – це один із інструментів виправдання та розпалювання агресії. Ті, хто каже, що спорт має бути поза політикою, повинні також визнати, що Росія використовує спорт як політичну зброю.

Поки Україна прагне миру, Росія продовжує запускати ракети та підривати глобальні мирні зусилля. Для Росії не повинно бути місця в міжнародному спорті, поки вона не припинить свої звірства проти України", – сказано в публікації.