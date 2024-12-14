Українець Марусяк забезпечив собі перші очки в сезоні на Кубку світу

Український стрибун на лижах з трампліна Євген Марусяк вперше у поточному сезоні потрапив у залікову зону на особистому старті Кубку світу. У першій спробі змагань у німецькому Тітізеє-Нойштадті він стрибнув на 129 метрів і показав 25-й результат. У другу спробу пробиваються 30 найкращих, кожен із яких набирає очки в загальний залік.

Інший представник України, Віталій Калініченко, припинив боротьбу на стадії кваліфікації.

Виграв першу спробу лідер загальному заліку Кубку світу та господар змагань, німець П’юс Пашке. Він випередив швейцарця Грегора Дешвандена та свого партнера по команді, Андреаса Веллінгера.

Результати першої спроби:

Нагадаємо, вчора збірна України стала 12-ю у парному командному турнірі (SuperTeam).