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Дукач показав третій найкращий результат України на етапах Кубку світу

Олександр Булава — 11 січня 2025, 15:23
Дукач показав третій найкращий результат України на етапах Кубку світу

У суботу, 11 січня, в Альтенберзі (Німеччина) відбулася індивідуальна гонка Кубку світу з санного спорту.

У цій гонці приймали участь троє українців: Антон Дукач, Андрій Мандзій та Даниіл Марциновський.

За підсумками змагання Дукач показав найкращий результат серед українців – дев'яте місце. Це третій найкращий результат України в історії.

Андрій Мандзій посів 15-те місце, Даниїл Марціновський завершив виступи після першої спроби – 25-та сходинка.

Нагадаємо, напередодні Дукач виборов срібло на етапі Кубку націй.

Антон Дукач Андрій Мандзій

Антон Дукач

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