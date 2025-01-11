Дукач показав третій найкращий результат України на етапах Кубку світу

У суботу, 11 січня, в Альтенберзі (Німеччина) відбулася індивідуальна гонка Кубку світу з санного спорту.

У цій гонці приймали участь троє українців: Антон Дукач, Андрій Мандзій та Даниіл Марциновський.

За підсумками змагання Дукач показав найкращий результат серед українців – дев'яте місце. Це третій найкращий результат України в історії.

Андрій Мандзій посів 15-те місце, Даниїл Марціновський завершив виступи після першої спроби – 25-та сходинка.

Нагадаємо, напередодні Дукач виборов срібло на етапі Кубку націй.