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Ексчемпіон світу з велоспорту проведе чотири місяці у в’язниці

Олег Дідух — 11 березня 2025, 11:31
Ексчемпіон світу з велоспорту проведе чотири місяці у в’язниці
Романс Вайнштейнс
Getty Images

Колишнього чемпіона світу з велоспорту Романса Вайнштейнса заарештували в аеропорту Бергамо після того, як він прилетів з Риги.

Про це повідомляє Quotidiano Sportivo.

52-річного латвійця заарештували за несплату аліментів своїй колишній дружині. Затримання проводила поліція міста Лекко, де пара проживала до розлучення. Тепер колишня зірка велоспорту проведе у в’язниці чотири місяці.

Колишня дружина та донька Вайнштейнса й досі проживають в Лекко. Судовий позов датований ще 2012 роком. Після розлучення пари колишній спортсмен жодного разу не сплачував аліменти.

Професійна кар’єра Вайнштейнса тривала з 1997 до 2004 року. У 2000 році він сенсаційно став чемпіоном світу в груповій гонці. Окрім цього, в 1999 році виграв етап Джиро д’Італія.

Нагадаємо, у понеділок, 10 березня, перший етап Тіррено – Адріатико-2025 виграв Філіппо Ганна.

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