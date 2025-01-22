Зірковий польський стрибун пропустить етап Кубку світу в Оберстдорфі

Відомий польський стрибун Давід Кубацкі пропустить наступний етап Кубку світу в німецькому Оберстдорфі (24 – 26 січня).

Про це повідомляє Skijumping.pl.

Головний тренер збірної Польщі Томас Турнбіхлер порівняно з попереднім, домашнім етапом у Закопане зробив одну зміну: Кубацкі випав з основи, його замінить інший зірковий ветеран, Пьотр Жила.

Окрім нього, в Оберстдорфі, як і у Закопане, виступлять Павел Вонсек, Александер Жніщоль, Якуб Вольни та Каміль Стох. Що стосується Кубацкі, то його повернення планується на етап у іншому німецькому етапі, у Віллінгені (31 січня – 2 лютого).

Нагадаємо, майбутній етап у Оберстдорфі буде першим польотним у поточному сезоні: спортсмени змагатимуться на гігантському трампліні імені Хайні Клопфера.

Нагадаємо, в особистому старті на Кубку світу в Закопане Кубацкі посів 26 місце. Це був його найгірший виступ на цьому трампліні з 2015 року.