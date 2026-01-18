Українська правда
Лижні гонки. Ньєнгет виграв розділку в Обергофі

Олег Дідух — 18 січня 2026, 13:04
Лижні гонки. Ньєнгет виграв розділку в Обергофі
Мартін Льовстрьом Ньєнгет
Норвезький нижник Мартін Льовстрьом Ньєнгет виграв гонку з роздільним стартом на 10 км класикою на етапі Кубку світу в німецькому Обергофі. Для нього це друга перемога у поточному сезоні – раніше він переміг на аналогічній дистанції на відкритті сезону в фінські Руці.

В Обергофі Ньєнгет на 13,8 секунди випередив фіна Іво Нісканена. Для триразового олімпійського чемпіона це перший подіум у поточному сезоні. Топ-3 замкнув ще один норвежець, Ерік Вальнеш.

70 місце в своїй дебютній гонці на Кубку світу посів 18-річний словак Єлісей Кузьмін. Він є сином зіркової біатлоністки Анастасії Кузьміної.

Підсумкові результати:

Напередодні спринт у Обергофі виграв норвежець Ларс Хегген, який в розділці посів 9 місце.

