Зірковий лижник може пропустити ЧС-2025

Відомий фінський лижник Іво Нісканен може пропустити чемпіонат світу 2025 року в норвезькому Тронхеймі.

Про це повідомляє Ilta Sanomat.

Триразовий олімпійський чемпіон захворів під час етапу Кубку світу в шведському Фалуні (14-16 лютого), де він виграв розділку класикою. Нісканен точно пропустить скіатлон на ЧС-2025, який відбудеться в суботу, 1 березня.

Сам 33-річний лідер збірної Фінляндії заявив, що лише диво допоможе йому взяти участь у його коронній дисципліні, розділці класикою, яка запланована на вівторок, 4 березня. Існує ймовірність того, що Нісканен у Тронхеймі не виступить в жодній з гонок.

Раніше повідомлялося про те, що ЧС-2025 пропустить зірковий норвезький стрибун Халвор Егнер Гранеруд.