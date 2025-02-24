Зірковий лижник може пропустити ЧС-2025
Іво Нісканен
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Відомий фінський лижник Іво Нісканен може пропустити чемпіонат світу 2025 року в норвезькому Тронхеймі.
Про це повідомляє Ilta Sanomat.
Триразовий олімпійський чемпіон захворів під час етапу Кубку світу в шведському Фалуні (14-16 лютого), де він виграв розділку класикою. Нісканен точно пропустить скіатлон на ЧС-2025, який відбудеться в суботу, 1 березня.
Сам 33-річний лідер збірної Фінляндії заявив, що лише диво допоможе йому взяти участь у його коронній дисципліні, розділці класикою, яка запланована на вівторок, 4 березня. Існує ймовірність того, що Нісканен у Тронхеймі не виступить в жодній з гонок.
Раніше повідомлялося про те, що ЧС-2025 пропустить зірковий норвезький стрибун Халвор Егнер Гранеруд.