У зіркового лижника виявили рак шкіри

У зіркового фінського лижника Іво Нісканена влітку поточного року виявили меланому (рак шкіри).

Про це повідомив сам спортсмен на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Довелося пережити чимало різних злетів і падінь, але в останні місяці вони виявилися ще крутішими, ніж зазвичай. Меланома, виявлена у родимці, яку видалили на початку літа, змінила всі плани на літо. У підсумку діагностували зміну на початковій стадії, тож усе обійшлося парою операцій і легким переляком.

Зараз особливо приємно, що тренування йдуть за планом, а вдома в перервах між ними можна прилягти відпочити разом із новонародженим. Ось причина, через яку я не взяв участі в тренувальних зборах збірної, як планувалося спочатку. Я повернуся до складу збірної, як і було заплановано, у Муоніо. Незважаючи ні на що, я можу з упевненістю чекати початку змагального сезону", – розповів фін.