Зіркова шведська лижниця зійшла з Тур де Скі

Відома шведська лижниця Майя Дальквіст достроково припинила боротьбу на багатоденці Тур де Скі-2024/25. Вона не вийде на старт третього етапу – гонки з роздільним стартом на 20 км вільним стилем в італійському Тоблаху.

Про це повідомляє Expressen.

За їхньою інформацією, причиною сходу 30-річної шведської спортсменки стала простуда.

У загальному заліку Тур де Скі Дальквіст на момент сходу посідала 38 місце. В спринті на першому етапі вона стала шостою, зламавши палку під час фінального забігу.

Гонка з роздільним стартом на третьому етапі Тур де Скі відбудеться у вівторок, 31 грудня. Початок – о 15:45 за київським часом. Раніше аналогічну чоловічу розділку виграв норвежець Харальд Остберг Амундсен.