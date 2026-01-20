Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Гірські лижі. Бріньоне – у топ-6 у першій гонці після повернення, чергова перемога Шайб

Олег Дідух — 20 січня 2026, 15:36
Гірські лижі. Бріньоне – у топ-6 у першій гонці після повернення, чергова перемога Шайб
Юлія Шайб
Getty Images

Австрійська гірськолижниця Юлія Шайб виграла гігантський слалом на етапі Кубку світу в італійському Кронплатці. Для неї це четверта перемога у поточному сезоні, всі були здобуті саме в гіганті.

Сьогодні Шайб на 0,37 секунди випередила швейцарку Каміль Раст. Топ-3 замкнула шведка Сара Хектор, яка не зуміла втримати лідерство після першої спроби.

Лідер загального заліку Кубку світу, американка Мікаела Шиффрін, знову залишилася без подіуму в гіганті – четверте місце. Зіркова італійка Федеріка Бріньоне в першій гонці після важкої травми замкнула топ-6.

Підсумкові результати:

Наступний етап жіночого Кубку світу відбудеться в чеському Шпиндлерув Млині 24-25 січня. У програмі заплановані слалом і гігант.

Федеріка Бріньоне Кубок світу з гірських лиж Юлія Шайб

Федеріка Бріньоне

Чинна володарка Кубку світу проведе першу гонку після важкої травми
Бріньоне оцінила свої шанси виступити на домашній Олімпіаді-2026
Найкрасивіша біатлоністка світу отримала елітний автомобіль у подарунок
Бріньоне уникне операції на коліні
Жахлива травма Бріньоне, невизначеність Йохауг. Дайджест новин лижного міжсезоння

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік