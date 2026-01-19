Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Чинна володарка Кубку світу проведе першу гонку після важкої травми

Олег Дідух — 19 січня 2026, 14:11
Чинна володарка Кубку світу проведе першу гонку після важкої травми
Федеріка Бріньоне
Getty Images

Зіркова італійська гірськолижниця Федеріка Бріньоне у вівторок, 20 січня, проведе свою першу гонку після важкої травми – вона виступить у гіганті на домашньому етапі Кубку світу в Кронплатці.

Про це повідомляє NeveItalia.

"Повернення саме по собі буде успіхом, незалежно від результату. Моє перше катання на лижах для гіганту після травми було катастрофою, але потім світло в кінці тунелю почало з'являтися. Але у мене досі не буває днів, коли я би не відчувала болю", – зізналася 35-річна спортсменка.

Нагадаємо, на початку квітня минулого року Бріньоне зазнала важких травм під час гіганту на чемпіонаті Італії. Вона зламала плато гомілки та головки малогомілкової кістки лівої ноги. Згодом у неї виявили травму хрестоподібної зв'язки коліна.

Бріньоне є чинною володаркою Кубку світу, раніше вона вигравала цей трофей у 2020 році. Федеріку вибрали одним із прапороносців збірної Італії на церемонії відкриття Олімпіади-2026.

травма Федеріка Бріньоне Кубок світу з гірських лиж

Федеріка Бріньоне

Бріньоне оцінила свої шанси виступити на домашній Олімпіаді-2026
Найкрасивіша біатлоністка світу отримала елітний автомобіль у подарунок
Бріньоне уникне операції на коліні
Жахлива травма Бріньоне, невизначеність Йохауг. Дайджест новин лижного міжсезоння
Найкраща гірськолижниця минулого сезону отримала важку травму

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік