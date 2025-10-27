Перша перемога Шайб, повернення Шварца. Підсумки відкриття гірськолижного Кубку світу

Гірські лижі

Старти тижня

Субота, 25 жовтня

Зольден (Австрія), гігант, жінки

Неділя, 26 жовтня

Зольден (Австрія), гігант, чоловіки

Перемога Шайб, бенефіс збірної США

Сезон Кубку світу з гірських лиж за традицією стартував жіночим гігантом у Зольдені. Умови були непростими: сильний вітер на верхній ділянці траси, неоднорідне покриття (чергувалися ділянки з жорстким та м’яким снігом), що призводило до сходів багатьох спортсменок через те, що у них спрацьовувало кріплення.

Проте такі умови принесли перемогу господарям, збірній Австрії. Минулого року в Зольдені Юлія Шайб вперше в кар’єрі піднялася на подіум на Кубку світу, тепер же здобула свою першу перемогу. В першій спробі 27-річна австрійка нокаутувала суперниць: при доволі щільних результатах вона привезла найближчій переслідувачці 1,28 секунди. Другий раунд Шайб пішла від оборони і половину своєї переваги розгубила, проте все одно здобула переконливу перемогу.

Цей успіх для жіночої збірної Австрії став історичним, першим за більш ніж 9 років у гіганті на Кубку світу. У цій дисципліні австрійки не знали перемог з 7 березня 2016 року, коли Ева-Марія Брем перемогла у Ясні. В тому ж сезоні Брем завоювала Малий кришталевий глобус у гіганті, проте в наступне міжсезоння порвала хрестоподібні зв’язки коліна, після чого на колишній рівень уже не повернулася.

Варто зазначити, що Шайб своєю перемогою вкотре врятувала збірну Австрії від провалу. Решта команди виступила відверто невдало. Якщо винести за дужки Юлію, то найкращою стала Стефані Бруннер – лише 23 місце. Слідом за нею фінішувала Ніна Астнер, для якої це лише друге в кар’єрі потрапляння в очки на Кубку світу. 27 місце посіла зіркова слаломістка Катаріна Лінсбергер, яка все більше стає вузьким спеціалістом однієї дисципліни.

Юлія Шайб x.com/fisalpine

А беззаперечно найсильнішою командою в Зольдені була збірна США, яка делегувала у топ-6 одразу трьох своїх представниць. Другою стала Пола Мольцан – вона була єдиною, хто програв Шайб менше секунди. Другу спробу Пола йшла ризиковано, в середині траси припустилася помилки, проте вона була не настільки відчутною, щоби говорити про те, що саме ця помарка відібрала в неї перемогу.

Четвертою стала Мікаела Шиффрін – хороший результат, враховуючи, що у першій спробі вона стартувала під доволі пізнім, 20-м стартовим номером. У кінцівці минулого сезону після травми Мікаела в гіганті виглядала відверто слабко, і було чимало побоювань щодо її перспектив у цій дисципліні. Проте Шиффрін довела, що вона у повному порядку.

Мікаела Шиффрін Getty Images

Замкнула топ-6 Ніна О’Браєн, яка показала найкращий чистий час другої спроби та прорвалася з 15 місця. Американка відома як дуже нестабільна спортсменка: у неї дуже ризикований стиль ведення гонки, що призводить до частих помилок і сходів. Проте в Зольдені вона вкотре продемонструвала, на що здатна, коли помилок вдається уникати.

Знову добре проявила себе Кеті Хенсін. Минулого року в Зольдені вона сенсаційно посіла 4 місце. Цього разу створити настільки гучну сенсацію їй не вдалося, проте 12 місце – також дуже солідний результат. Лише одного разу в своїй кар’єрі Кеті посідала більш високе місце на Кубку світу – якраз минулого року в Зольдені.

Слідом за нею фінішувала ще одна американка, Ей Джей Харт. У топ-20 потрапила ще одна американка – Елізабет Бокок. Загальний командний рівень збірної США вразив, проте, враховуючи ізольованість Зольдена в календарі Кубку світу, виникає питання: а чи не помилився тренерський штаб американок, настільки форсувавши форму на старт сезону?

Julia Scheib’s WINNING RUN 🤩

A dream come true on the Rettenbach Glacier 🇦🇹#FISAlpine #WorldCupSoelden pic.twitter.com/uhG5zkf7aO — FIS Alpine (@fisalpine) October 25, 2025

Зазвичай у Зольдені ось так несподівано стрибає вище голови збірна Норвегії, і після цього скандинавкам підтвердити такий рівень по сезону не вдається. Цього разу Норвегія не виглядала настільки сильно, проте Теа Луїза Стьєрнесунд топ-5 усе ж замкнула. Вкотре доволі непоганий результат у гіганті показала й швидкісниця Кайса Вікхофф Лі – 16 місце.

Ну а третьою стала Лара Гут-Бехрамі, яка минулого року пропустила відкриття сезону в Зольдені через біль у коліні. Швейцарка сильно розпочала свій прощальний сезон у кар’єрі, підтвердивши серйозність своїх претензій на загальний залік. А ось решта збірної Швейцарії як і рік тому, виступила в Зольдені слабко. 15 місце посіла Каміль Раст, а Венді Холденер провалила другу спробу, відступивши з 16 місця на 30.

Лара Гут-Бехрамі Getty Images

Головним же провалом етапу в Зольдені стала збірна Італії, яка через травми не могла розраховувати на таких видатних гігантисток, як Федеріка Бріньоне та Марта Бассіно. Ще одна зірка збірної Італії, Соф’я Годжа, зійшла у першій спробі, зачепивши рукою прапорець і втративши рівновагу. В підсумку очки набрала лише одна представниця збірної Італії, Ася Дзенере, яка розділила 17 місце з полячкою Мариною Гонсєніцею-Даніель.

Етнічна італійка Лара Кольтурі, яка ще на рік відклала своє повернення в "Скуадру Адзурру" та продовжує виступати під албанським прапором, після першої спроби була в боротьбі за подіум, проте відступила з 4 місця на 7. Невдачі зазнала в другому раунді й інша молода зірка, Зрінка Лютіч: вона з третього місця опустилася на десяте.

Головним розчаруванням стала Еліс Робінсон. Вона вважалася головним фаворитом жіночого гіганту: по-перше, новозеландка історично завжди добре розпочинає сезон у Зольдені, по-друге, в минулому сезоні вона була беззаперечною гігантисткою №2 у світі, поступаючись лише травмованій Бріньоне. Проте Еліс відверто розчарувала, посівши лише 8 місце.

Еліс Робінсон instagram.com/alicerobins0n

Лише дев’ятою стала інша мастита гігантистка, Сара Хектор, яка і минулий сезон розпочинала невдало. Відзначимо 22 місце 24-річної фінки Еріки Пюкалайнен, для якої це найкращий результат у кар’єрі на Кубку світу та загалом лише друге потрапляння в очки. Продовжує прогресувати в гіганті слаломістка Лена Дюрр, яка посіла 14 місце. А ось для її молодої партнерки по команді, Емми Айхер, гігант залишається найслабкішою дисципліною – 28 місце.

Шварц повертається на подіум, перемога Одерматта

Жіночий гігант відбувався у далеко не ідеальних погодних умовах, проте у чоловіків усе було ще проблематичніше. Через сильний вітер трасу довелося скоротити, і час проходження спроби становив трохи менше хвилини. У перерві між першою та другою спробами у Зольдені взагалі почався сильний снігопад. Старт другого раунду довелося перенести на годину, хоча була висока ймовірність того, що змагання взагалі доведеться скасувати.

Минулий сезон Марко Одерматт розпочав із сенсаційного сходу в Зольдені, проте повторити таку помилку швейцарець собі не дозволив, і здобув перемогу – свою 46-ту на Кубку світу загалом і 27-му в гіганті. При цьому не можна сказати, що Одерматт розгромив суперників – боротьба була доволі щільною, і Марко не виглядав недосяжним домінатором.

FIS/Action Press

Якщо винести Одерматта за дужки, то загалом збірна Швейцарії виглядала в Зольдені не кращим чином. Лоїк Мейяр у другій спробі відступив із 9 місця на 14. Хоча він завжди розпочинає сезон не надто вдало, тому робити трагедії з такого результату точно не варто.

Томас Тумлер після першої спроби йшов четвертим і всерйоз претендував на подіум, проте провалив другий заїзд, відступивши у підсумку аж на 16 місце. Окрім них, в залікову зону потрапив лише Лука Ерні, який посів 30 місце – як і у жінок днем раніше, у другій спробі не було жодного сходу з дистанції.

Чоловіча збірна Австрії, як і жінки, дала місцевим уболівальникам приводи для радості. Австрійці провели дуже солідну гонку, делегувавши у топ-6 одразу трьох своїх представників – як і збірна США днем раніше у жіночому старті. Другим став Марко Шварц, який після першої спроби програвав Одерматту всього 0,01 секунди. Австрієць цілком міг би і здобути перемогу, якби сильніше пройшов нижню ділянку траси в другій спробі.

Як би там не було, етап у Зольдені Шварц точно може занести собі в актив: він піднявся на подіум на Кубку світу вперше з часів слалому в Мадонна ді Кампільо в грудні 2023 року. Тоді Марко був на піку кар’єри, боровся за найвищі місця в усіх чотирьох дисциплінах і всерйоз боровся за загальний залік Кубку світу зі своїм тезкою Одерматтом. Проте потім наступила чорна смуга в кар’єрі: розрив "хрестів" під час швидкісного спуску в Борміо і дуже довге та проблемне повернення. Безумовно, завжди є побоювання щодо занадто глобальних висновків по одній-єдиній гонці на такій ранній стадії сезону, проте дуже хотілося би, щоби Шварц повернувся до форми дворічної давнини та знову нав’язав Одерматту боротьбу в загальному заліку Кубку світу.

Марко Шварц FIS/Action Press

Якщо Шварца слабка нижня ділянка другої спроби, можливо, позбавила перемоги, то його партнера по команді Штефана Бреннштайнера – подіуму: австрієць був змушений задовольнитися четвертим місцем. Топ-6 замкнув сенсаційний чемпіон світу-2025 у гіганті, Рафаель Хаазер, який здійснив рейд на 10 позицій угору завдяки найкращому чистому результату другої спроби.

Заявився на гігант і зірковий швидкісник Вінсент Кріхмайр, який у підсумку посів 29 місце. Ложкою дьогтю в цій бочці меду для збірної Австрії став лише виступ Мануеля Феллера. Він зійшов у середині першої спроби, хоча і до цього виглядав абсолютно розібраним і йшов за досить слабким графіком. Схоже, Мануель вирішив повністю зосередитися на слаломі, де у позаминулому сезоні завоював Малий Кубок світу.

Минулого року чоловічий гігант у Зольдені перетворився на повний бенефіс збірної Норвегії, яка забрала всі три призових місця. Цього року повторити такий феноменальний результат не вдалося. Зокрема і тому, що минулорічний переможець, Александер Стеен Ольсен, пропускав етап у Зольдені через травму. Проте без призового місця норвежці таки не залишилися – третім став Атле Лі Макграт, який здійснив рейд з сьомої позиції після першої спроби. А його зірковий партнер по команді, Хенрік Крістофферсен, у другій спробі, навпаки, опустився з 4 місця на 7.

Атле Лі Макграт FIS/Action Press

Сильно виступила в Зольдені і збірна Франції. Тібо Фавро у другій спробі прорвався з 14 місця на п’яте: для нього це лише третє потрапляння у топ-5 на Кубку світу за кар’єру. Топ-10 замкнув чинний чемпіон світу серед юніорів у гіганті Флавіо Вітале, для якого це особистий рекорд на Кубку світу і сумарно лише друге потрапляння в очки. Фінішував у заліковій зоні й чемпіон світу серед юніорів дворічної давнини, Альбан Елезі Каннаферіна, який посів 25 місце.

Для головної зірки збірної Франції, Алексі Пінтуро, гігант у Зольдені був першою гонкою після важкого перелому ноги, отриманого в січні поточного року в Кітцбюелі. У другій спробі він відступив з 13 місця на 18, проте, враховуючи всі обставини, можна було очікувати значно гіршого.

Як би дивно це не звучало, але чоловіча збірна Італії виступила у Зольдені сильніше за жіночу. У топ-30 фінішували одразу двоє італійців, а Алекс Вінатцер вдруге поспіль видав на Реттенбахському льодовику дуже солідний результат. Якщо минулого року він став тут п’ятим, то цього разу в другій спробі здійснив рейд з 21 місця на восьме.

Another masterpiece from Marco Odermatt 🇨🇭💥

Pure perfection in the falling snow! ⛷️❄️#FISAlpine #WorldCupSoelden pic.twitter.com/5phPi6ctf3 — FIS Alpine (@fisalpine) October 26, 2025

Доволі непоганий командний рівень продемонструвала збірна Німеччини, у якої з гігантом уже багато років є великі проблеми. Одразу чотири представники Німеччини набрали очки, а Антон Граммель зупинився за крок від потрапляння в топ-10.

Не можуть занести собі в актив етап у Зольдені такі імениті вузькоспеціалізовані гігантисти як Жан Краньєц і Філіп Зубчіч, які посіли 9 і 15 місця відповідно. Міг створити сенсацію бельгієць Сем Мас. Трасу першої спроби ставив саме тренер збірної Бельгії, і це дійсно принесло свої плоди: Сем показав шостий результат. Проте у другій спробі Мас відступив аж на 20-ту позицію. Невдало розпочав сезон зірковий Лукас Бротен, який зійшов із дистанції вже у першій спробі.