Олімпійський чемпіон з лижних гонок став професійним футболістом
Ерік Вальнеш
Nettavisen
Зірковий норвезький лижник Ерік Вальнеш став професійним футболістом.
Про це повідомляє Nettavisen.
За їхньою інформацією, він підписав контракт із клубом Меллембюгд, який виступає у четвертому дивізіоні чемпіонату Норвегії. Попри перші кроки у професійному футболі, 29-річний норвежець не збирається завершувати кар'єру лижника чи відсовувати її на другий план. За Меллембюгд він гратиме лише тоді, коли йому дозволятиме графік лижних тренувань і змагань.
Ерік Вальнеш – один із найкращих лижних спринтерів сучасності. Здобув 6 перемог на Кубку світу, завоював золото Олімпіади-2022 у командному спринті в парі з Йоханнесом Клебо. Має у своїй колекції 3 золотих і 2 срібних нагороди чемпіонатів світу.