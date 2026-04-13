Олімпійський чемпіон з лижних гонок став професійним футболістом

Зірковий норвезький лижник Ерік Вальнеш став професійним футболістом.

Про це повідомляє Nettavisen.

За їхньою інформацією, він підписав контракт із клубом Меллембюгд, який виступає у четвертому дивізіоні чемпіонату Норвегії. Попри перші кроки у професійному футболі, 29-річний норвежець не збирається завершувати кар'єру лижника чи відсовувати її на другий план. За Меллембюгд він гратиме лише тоді, коли йому дозволятиме графік лижних тренувань і змагань.

Ерік Вальнеш – один із найкращих лижних спринтерів сучасності. Здобув 6 перемог на Кубку світу, завоював золото Олімпіади-2022 у командному спринті в парі з Йоханнесом Клебо. Має у своїй колекції 3 золотих і 2 срібних нагороди чемпіонатів світу.