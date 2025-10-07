Талановита лижниця шокувала рішенням про завершення кар'єри
Іменита норвезька лижниця Хелен Марі Фоссесхольм несподівано заявила про завершення кар’єри у віці 24 років.
Про це повідомляє Dagbladet.
"У мене сумні новини. Я вирішила піти. В останні місяці моя мотивація то злітала, то падала, і, на жаль, останнє я відчувала сильніше.
Хочу сказати, що у мене все чудово. Я слідую поклику серця і тому, що буде для мене. Лижні гонки завжди займали важливе місце в моєму житті, і вони як і раніше будуть важливі для мене, нехай у трохи менших масштабах", – заявила спортсменка.
Фоссесхольм вважалася головним талантом свого покоління у жіночих лижних гонках та тричі ставала чемпіонкою світу серед юніорок. Проте на дорослому рівні за чотири сезони на Кубку світу Фоссесхольм не здобула жодної перемоги, лише двічі піднявшись на подіум у особистих гонках. Її головне досягнення – золото чемпіонату світу-2021 у естафеті.
Нагадаємо, наприкінці травня про завершення кар’єри оголосила Тереза Йохауг.