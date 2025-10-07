Талановита лижниця шокувала рішенням про завершення кар'єри

Іменита норвезька лижниця Хелен Марі Фоссесхольм несподівано заявила про завершення кар’єри у віці 24 років.

Про це повідомляє Dagbladet.

"У мене сумні новини. Я вирішила піти. В останні місяці моя мотивація то злітала, то падала, і, на жаль, останнє я відчувала сильніше.

Хочу сказати, що у мене все чудово. Я слідую поклику серця і тому, що буде для мене. Лижні гонки завжди займали важливе місце в моєму житті, і вони як і раніше будуть важливі для мене, нехай у трохи менших масштабах", – заявила спортсменка.