Стрибки з трампліна. Ембахер здобув першу перемогу в кар’єрі

Австрійський стрибун на лижах з трампліна Штефан Ембахер виграв перший особистий старт на польотному етапі Кубку світу в норвезькому Вікерсунді. Для нього це перша в кар'єрі перемога на Кубку світу.

Австрієць на 12,3 бала випередила японця Томофумі Наїто. Третім став господар змагань, норвежець Йоханн Андре Форфанг. Для нього це лише другий подіум у поточному сезоні Кубку світу.

Представники збірної України участі у сьогоднішньому старті не брали. Євген Марусяк і Віталій Калініченко напередодні не зуміли пройти кваліфікацію.

Підсумкові результати:

У неділю, 22 березня, у Вікерсунді відбудеться ще один особистий польотний старт. Кваліфікація розпочнеться о 16:45 за київським часом.