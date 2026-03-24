Наслідки падіння. Відкриття Олімпіади-2026 пропустить фінал Кубку світу

Польський стрибун Кацпер Томасяк пропустить фінал Кубку світу-2025/26 у словенській Планіці (26 – 29 березня).

Про це повідомляє Skijumping.pl.

До складу збірної Польщі увійшли Каміль Стох, Александер Жніщоль, Пьотр Жила, Давід Кубацкі та Клеменс Йоняк.

Томасяк вирішив достроково завершити сезон після падіння 22 березня під час скасованої кваліфікації на польотному трампліні у Вікерсунді. Поляк сильно вдарився головою об сніг, проте уникнув струсу мозку.

Етап у Вікерсунді був для Томасяка дебютом на гігантських трамплінах. Раніше він пропустив етап у Бад Міттерндорфі та польотний чемпіонат світу в Оберстдорфі.

Нагадаємо, Томасяк став одним із головних відкриттів Олімпіади-2026. 19-річний поляк завоював у Предаццо два срібла та одну бронзу. Нинішній сезон для Кацпера є дебютним на рівні Кубку світу.