Стрибки з трампліна. Особистий старт Кубку світу у Вікерсунді скасовано

Олег Дідух — 22 березня 2026, 19:30
Стрибки з трампліна. Особистий старт Кубку світу у Вікерсунді скасовано
Другий особистий старт на польотному етапі Кубку світу зі стрибків з трампліна у норвезькому Вікерсунді скасовано.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної лижної федерації (FIS).

Причиною такого рішення стали складні вітрові умови. Через них спершу скасували кваліфікацію, а потім, після кількох перенесень часу старту, і основні змагання.

Зазначимо, що вітрові умови у Вікерсунді були складними від ранку. Через це жіночий особистий турнір був розіграний лише в одну спробу.

Напередодні перший особистий старт у чоловіків у Вікерсунді завершився перемогою Штефана Ембахера. Українці Євген Марусяк і Віталій Калініченко у п'ятницю не пройшли кваліфікацію.

З 26 до 29 березня у словенській Планіці відбудеться заключний етап Кубку світу сезону-2025/26.

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна

Стрибки з трампліна. Ембахер здобув першу перемогу в кар’єрі
Стрибки з трампліна. Українці не пройшли кваліфікацію у Вікерсунді
Небезпечні стрибки в Осло, Айхер не відпускає Шиффрін. Підсумки лижного тижня
Стрибки з трампліна. Марусяк потрапив у залікову зону в Осло
Стрибки з трампліна. Марусяк пройшов кваліфікацію в Осло

