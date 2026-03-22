Стрибки з трампліна. Особистий старт Кубку світу у Вікерсунді скасовано

Другий особистий старт на польотному етапі Кубку світу зі стрибків з трампліна у норвезькому Вікерсунді скасовано.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної лижної федерації (FIS).

❗️The competition in Vikersund 🇳🇴 is cancelled due to wind conditions 💨



Причиною такого рішення стали складні вітрові умови. Через них спершу скасували кваліфікацію, а потім, після кількох перенесень часу старту, і основні змагання.

Зазначимо, що вітрові умови у Вікерсунді були складними від ранку. Через це жіночий особистий турнір був розіграний лише в одну спробу.

Напередодні перший особистий старт у чоловіків у Вікерсунді завершився перемогою Штефана Ембахера. Українці Євген Марусяк і Віталій Калініченко у п'ятницю не пройшли кваліфікацію.

З 26 до 29 березня у словенській Планіці відбудеться заключний етап Кубку світу сезону-2025/26.