Гірські лижі. Хаазер сенсаційно виграв гігант на ЧС, українець Шепюк – 48-й

Австрійський гірськолижник Рафаель Хаазер сенсаційно став чемпіоном світу 2025 року в гіганті. На домашній трасі у Заальбах-Хінтерглеммі він випередив двох швейцарців – Томаса Тумлера та Лоїка Мейяра.

Головний фаворит старту, Марко Одерматт, захистити свій чемпіонський титул не зумів і посів у підсумку лише четверте місце.

Збірну України у чоловічому гіганті представляв один спортсмен – Дмитро Шепюк, який у підсумку фінішував 48-м – передостаннім із усіх спортсменів, які дісталися фінішу. Переможцеві він програв 17,5 секунди.

Підсумкові результати:

Чемпіонат світу 2025 року в австрійському Заальбах-Хінтерглеммі завершиться жіночим і чоловічим слаломами, які відбудуться 15 і 16 лютого відповідно.

Вчора, 13 лютого, жіночий гігант виграла Федеріка Бріньоне.