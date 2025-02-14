Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Гірські лижі. Хаазер сенсаційно виграв гігант на ЧС, українець Шепюк – 48-й

Олег Дідух — 14 лютого 2025, 16:10
Гірські лижі. Хаазер сенсаційно виграв гігант на ЧС, українець Шепюк – 48-й
Рафаель Хаазер
Getty Images

Австрійський гірськолижник Рафаель Хаазер сенсаційно став чемпіоном світу 2025 року в гіганті. На домашній трасі у Заальбах-Хінтерглеммі він випередив двох швейцарців – Томаса Тумлера та Лоїка Мейяра.

Головний фаворит старту, Марко Одерматт, захистити свій чемпіонський титул не зумів і посів у підсумку лише четверте місце.

Збірну України у чоловічому гіганті представляв один спортсмен – Дмитро Шепюк, який у підсумку фінішував 48-м – передостаннім із усіх спортсменів, які дісталися фінішу. Переможцеві він програв 17,5 секунди.

Підсумкові результати:

Чемпіонат світу 2025 року в австрійському Заальбах-Хінтерглеммі завершиться жіночим і чоловічим слаломами, які відбудуться 15 і 16 лютого відповідно.

Вчора, 13 лютого, жіночий гігант виграла Федеріка Бріньоне.

Марко Одерматт Лоїк Мейяр Томас Тумлер Чемпіонат світу з гірських лиж Рафаель Хаазер

Чемпіонат світу з гірських лиж

Фінал гірськолижного ЧС, повернення Йохауг на Кубок світу. Анонс лижного вікенду
Гірські лижі. Бріньоне – чемпіонка світу в супергіганті, українки не фінішували
Гірські лижі. Українці – у топ-30 командної комбінації на ЧС, бенефіс Швейцарії
Гірські лижі. Шиффрін і Джонсон – чемпіонки світу в командній комбінації
Шиффрін змінила свої плани щодо гонок на ЧС-2025

Останні новини