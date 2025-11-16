Гірські лижі. Бротен приніс Бразилії першу в історії перемогу на Кубку світу

Бразильський гірськолижник Лукас Бротен виграв слалом на етапі Кубку світу в фінському Леві. Це перша в історії Бразилії перемога на Кубку світу. Для самого Бротена це шоста в кар'єрі перемога на Кубку світу, проте попередні 5 були здобуті ще під норвезьким прапором.

Бразилець на 0,31 секунди випередив француза Клемана Ноеля. Топ-3 замкнув господар змагань, Едуард Халльберг. Для 22-річного фіна це перший у кар'єрі подіум на Кубку світу. Четвертим фінішував британець Лорі Тейлор, який у другій спробі здійснив рейд із 15 місця.

Підсумкові результати:

Напередодні жіночий слалом у Леві з величезною перевагою виграла Мікаела Шиффрін. Наступний етап Кубку світу відбудеться в австрійському Гурглі 21-22 листопада.