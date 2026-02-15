Українська правда
Зимові Олімпійські ігри-2026

Олімпійський чемпіон із Бразилії подякував Роналдіньо за підтримку

Руслан Травкін — 15 лютого 2026, 10:30
Лукас Братсен
Бразильський гірськолижник Лукас Бротен став олімпійським чемпіоном у гігантському слаломі. Спортсмен приніс першу медаль зимових Олімпійських ігор в історії Бразилії та Південної Америки загалом.

У соцмережі "Х" легендарний футболіст Роналдіньо його привітав. Гірськолижник подякував володарю "Золотого м'яча" 2005 року.

"Вітаємо із золотою медаллю, Лукасе! Ти є взірцем для всіх нас!", – написав екслідер Барселони.
Неймовірно... Дякую за все. Якби не ти, я б ніколи не дістався сюди", – у новому пості зазначив Бротен.

Бротен завдяки геніальній першій спробі на 0,58 секунди випередив зіркового швейцарця Марко Одерматта, який завершив свої виступи на Олімпіаді-2026 без золота. Бронзу завоював ще один представник Швейцарії, Лоїк Мейяр.

Лукас Бротен народився у родині батька норвежця та мами з Бразилії. У віці трьох років навчився кататись на лижах. У дев'ять років почав займатися лижним спортом. Проходив навчання у лижній школі Осло. 

Спочатку він представляв Норвегію, але з березня 2024-го прийняв бразильське громадянство. 

Лукас Бротен – новий герой Бразилії: складне дитинство, завершення кар’єри в 23 роки та історичне золото Олімпіади
Історичне золото для Бразилії, драматичне фіаско шведок. Підсумки лижного дня на Олімпіаді
Лукас Бротен – новий герой Бразилії: складне дитинство, завершення кар'єри в 23 роки та історичне золото Олімпіади
Гірські лижі. Бразилець Бротен приніс Південній Америці перше в історії золото зимових Олімпіад
