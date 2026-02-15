Олімпійський чемпіон із Бразилії подякував Роналдіньо за підтримку

Бразильський гірськолижник Лукас Бротен став олімпійським чемпіоном у гігантському слаломі. Спортсмен приніс першу медаль зимових Олімпійських ігор в історії Бразилії та Південної Америки загалом.

У соцмережі "Х" легендарний футболіст Роналдіньо його привітав. Гірськолижник подякував володарю "Золотого м'яча" 2005 року.

" Вітаємо із золотою медаллю, Лукасе! Ти є взірцем для всіх нас!", – написав екслідер Барселони.

Неймовірно... Дякую за все. Якби не ти, я б ніколи не дістався сюди", – у новому пості зазначив Бротен.

😭😭😭inacreditável… obrigado por tudo. Se não fosse por você, eu nunca teria chegado aqui. #JogaBonito https://t.co/VO86ETqyFS — Lucas Pinheiro Braathen (@pinheiiirooo) February 15, 2026

Бротен завдяки геніальній першій спробі на 0,58 секунди випередив зіркового швейцарця Марко Одерматта, який завершив свої виступи на Олімпіаді-2026 без золота. Бронзу завоював ще один представник Швейцарії, Лоїк Мейяр.

Лукас Бротен народився у родині батька норвежця та мами з Бразилії. У віці трьох років навчився кататись на лижах. У дев'ять років почав займатися лижним спортом. Проходив навчання у лижній школі Осло.

Спочатку він представляв Норвегію, але з березня 2024-го прийняв бразильське громадянство.