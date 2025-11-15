Українська правда
Гірські лижі. Шиффрін розгромила суперниць у першому слаломі сезону

Олег Дідух — 15 листопада 2025, 15:08
Мікаела Шиффрін
Getty Images

Американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін із розгромною перевагою виграла другий старт жіночого Кубку світу сезону-2025/26 – слалом у фінському Леві. Для 30-річної американки це 102-га в кар'єрі перемога на Кубку світу та перша у поточній кампанії.

Шиффрін на 1,66 секунди випередила свою найближчу переслідувачку, Лару Кольтурі, яка представляє Албанію. Топ-3 із відставанням у 2,59 секунди замкнула німкеня Емма Айхер, для якої це перший у кар'єрі подіум на Кубку світу в слаломі.

Четверте місце розділили Лена Дюрр і Пола Мольцан. Остання здійснила рейд із 19 позиції після першої спроби.

Підсумкові результати:

У неділю, 16 листопада в Леві відбудеться чоловічий слалом. Початок першої спроби – об 11:00 за київським часом.

Мікаела Шиффрін

