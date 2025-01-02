Відомий польський стрибун зробив камінг-аут

Відомий польський стрибун на лижах з трампліна Андржей Стенькала зробив камінг-аут.

Про свою орієнтацію спортсмен повідомив у Instagram.

"Довгий час я сумнівався, чи знайду в собі сили написати ці слова. Роками я жив у страху, переховуючись, боячись, що те, ким я є насправді, може мене знищити. Те, що я зараз напишу, – це найважче, що я коли-небудь робив у своєму житті. Роками я жив у підпіллі, боячись, що те, ким я є, може звести нанівець усе, заради чого я так важко працював. Однак сьогодні я більше не хочу тікати. Я хочу, щоб ви дізналися мене по-справжньому. Я гей. Роками я приховував це від світу - від вас, від ЗМІ, а іноді навіть від самого себе. У 2016 році я зустрів людину, яка змінила моє життя. Він був моєю опорою, моїм найбільшим прихильником. Разом ми розділили життя, пристрасті, радощі та важкі моменти. Ми кохали одне одного мовчки, приховуючи нашу любов від світу, щоб захистити те, що було для нас найважливішим", – написав Стенькала.

"Довгий час я сумнівався, чи знайду в собі сили написати ці слова. Роками я жив у страху, переховуючись, боячись, що те, ким я є насправді, може мене знищити. Те, що я зараз напишу, – це найважче, що я коли-небудь робив у своєму житті. Роками я жив у підпіллі, боячись, що те, ким я є, може звести нанівець усе, заради чого я так важко працював. Однак сьогодні я більше не хочу тікати.

Я хочу, щоб ви дізналися мене по-справжньому. Я гей. Роками я приховував це від світу - від вас, від ЗМІ, а іноді навіть від самого себе. У 2016 році я зустрів людину, яка змінила моє життя. Він був моєю опорою, моїм найбільшим прихильником. Разом ми розділили життя, пристрасті, радощі та важкі моменти. Ми кохали одне одного мовчки, приховуючи нашу любов від світу, щоб захистити те, що було для нас найважливішим", – написав Стенькала.

Поляк розповів, що минулого року його коханий пішов з життя:

"У листопаді минулого року я його втратив. Я не можу описати біль, який переповнював мене. Світ, який ми побудували разом, розвалився на шматки. Сьогодні, 1 січня, я починаю нову главу. Я більше не хочу приховувати, хто я є. Я – це я, людина, яка кохала і досі кохає. І я знаю, що він хотів би, щоб я продовжувала жити в гармонії з собою. Я прошу вас про розуміння і повагу. Моя історія – це історія любові, яка заслуговує на світло, а не на темряву. Я буду носити його ім'я в своєму серці до кінця своїх днів".

"У листопаді минулого року я його втратив. Я не можу описати біль, який переповнював мене. Світ, який ми побудували разом, розвалився на шматки. Сьогодні, 1 січня, я починаю нову главу. Я більше не хочу приховувати, хто я є. Я – це я, людина, яка кохала і досі кохає. І я знаю, що він хотів би, щоб я продовжувала жити в гармонії з собою.

Я прошу вас про розуміння і повагу. Моя історія – це історія любові, яка заслуговує на світло, а не на темряву. Я буду носити його ім'я в своєму серці до кінця своїх днів".

Таким чином, Стенькала став першим в історії стрибуном з трампліна, який зробив камінг-аут.

Вчора другий етап Турне чотирьох трамплінів у Гарміш-Партенкірхені виграв Даніель Чофеніг.