Це виклик для усієї світової спортивної спільноти: Саладуха – про допуск росіянина на гонку в Італії

Президентка федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) та народна депутатка Ольга Саладуха засудила допуск відомого російського лижника Олександра Большунова на марафон Sudtirol Moonlight Classic в Італії.

Про це вона розповіла у Facebook.

"Допуск росіянина Олександра Большунова до лижних перегонів Sudtirol Moonlight Classic під прапором своєї країни – це виклик для усієї світової спортивної спільноти. Його можна розцінювати як своєрідну провокацію та спробу прозондувати ґрунт на предмет подальшого ослаблення антиросійських спортивних санкцій. Це вдвічі ганебно, якщо згадати, що Большунов публічно підтримував Путіна та брав участь в його пропагандистських заходах. Ми не повинні допустити російського реваншу в спорті!", – закликала Саладуха.

Зазначимо, що Міжнародна лижна федерація (FIS) ще у лютому 2022 року відсторонила російських спортсменів від участі у будь-яких міжнародних змаганнях. Проте Sudtirol Moonlight Classic відбувається не під егідою FIS.

Нагадаємо, Большунов – триразовий олімпійський чемпіон та дворазовий володар Кубка світу з лижних гонок. У березні 2022 році він взяв участь у мітингу на підтримку війни проти України, який був присвячений річниці анексії Криму.