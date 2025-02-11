Спорт поза політикою? Російського лижника допустили до участі у гонці в Італії

Відомого російського лижника Олександра Большунова допустили до участі у марафоні Sudtirol Moonlight Classic в Італії. При чому, спортсмен виступатиме не як нейтрал, а під російським прапором.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

"Зрозуміло, що можуть виникнути побоювання щодо такого делікатного питання, як конфлікт в Україні. Однак у спортивному контексті ми маємо усвідомлювати різницю між поглядами спортсменів та політичними поглядами. Зрештою рішення про те, чи може спортсмен брати участь у змаганнях, повинні ґрунтуватися на принципах спорту, справедливості та милосердя. Ми також бачимо складну проблему, яка має як спортивне, так і соціальне вимірювання. Команда Moonlight Classic дистанціюється від будь-якої політичної полеміки й представляє спортивний аспект змагань Moonlight Classic Seiser Alm", – пояснили своє рішення організатори.

Міжнародна лижна федерація (FIS) ще у лютому 2022 року відсторонила російських спортсменів від участі у будь-яких міжнародних змаганнях. Проте Sudtirol Moonlight Classic відбувається не під егідою FIS.

Нагадаємо, Большунов – триразовий олімпійський чемпіон та дворазовий володар Кубка світу з лижних гонок. У березні 2022 році він взяв участь у мітингу на підтримку війни проти України, який був присвячений річниці анексії Криму.

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