Стрибки з трампліна. Марусяк пройшов кваліфікацію в Бад Міттерндорфі

Олег Дідух — 27 лютого 2026, 15:57
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Український стрибун Євген Марусяк пройшов кваліфікацію до першого особистого старту на польотному етапі Кубку світу в австрійському Бад Міттернодорфі. Він стрибнув на 198 метрів у в підсумку показав 27-й результат.

Інший українець, Віталій Калініченко, пролетів усього 138 метрів і показав 51-й результат – останній серед усіх, хто вийшов на старт і не отримав дискваліфікацію. До основних змагань на польотних етапах пробиваються 40 кращих.

Перемогу в кваліфікації здобув господар змагань, австрієць Штефан Ембахер. Він випередив японця Наокі Накамуру та лідера загального заліку Кубку світу, словенця Домена Превца.

Результати кваліфікації:

Особистий турнір у Бад Міттернодорфі відбудеться у суботу, 28 лютого, початок – о 14:30 за київським часом.

