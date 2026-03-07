Стрибки з трампліна. Марусяк пройшов кваліфікацію в Лахті

Український стрибун на лижах з трампліна Євген Марусяк пройшов кваліфікацію до другого особистого старту на етапі Кубку світу в фінському Лахті. Він стрибнув на 118 метрів і показав 45-й результат. Кваліфікацію проходять 50 кращих.

Інший представник України, Віталій Калініченко, пройти кваліфікацію не зумів: стрибок на 109,5 метри та 61-й результат із 64 учасників.

Виграв кваліфікацію японець Рьою Кобаясі, який випередив австрійця Даніеля Чофеніга та господаря змагань, фіна Антті Аалто. Не пройшли кваліфікацію такі зірки як австрієць Штефан Крафт і словенець Тімі Зайц.

Результати кваліфікації:

Перша спроба основного турніру стартує о 18:00 за київським часом. Напередодні Домен Превц достроково завоював Кубок світу.