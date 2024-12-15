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Марусяк вдруге поспіль пройшов кваліфікацію в Нойштадті

Олег Дідух — 15 грудня 2024, 16:55
Марусяк вдруге поспіль пройшов кваліфікацію в Нойштадті
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Український стрибун Євген Марусяк вдруге поспіль подолав кваліфікацію до особистого старту на етапі Кубку світу в німецькому Тітізеє-Нойштадті. Він стрибнув на 130,5 метри та показав у підсумку 24-й результат.

Інший представник України, Віталій Калініченко, пройти до основного раунду змагань знову не зумів: стрибок на 117 метрів і 55 місце з 58 учасників у підсумку.

Перемогу в кваліфікації здобув австрієць Міхаель Хайбьок, який випередив лідера загального заліку, німця П’юса Пашке, та словенця Анже Ланішека. Основні змагання розпочнуться о 17:00 за київським часом.

Результати кваліфікації:

Нагадаємо, вчора у першому особистому старті в Тітізеє-Нойштадті Марусяк набрав свої перші очки в сезоні, посівши 26 місце.

Євген Марусяк Віталій Калініченко Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна

Євген Марусяк

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