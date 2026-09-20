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Калініченко вдруге поспіль набрав очки на Літньому Гран-Прі у Ришнові

Олег Дідух — 20 вересня 2026, 18:54
Калініченко вдруге поспіль набрав очки на Літньому Гран-Прі у Ришнові
Віталій Калініченко
Skijumping.pl

Український стрибун на лижах з трампліна Віталій Калініченко посів 23 місце на етапі Літнього Гран-Прі в румунському Ришнові. Після першої спроби він посідав 28 місце, проте в другому раунді зумів піднятися на 5 позицій.

Інший представник України, Євген Марусяк, знову залишився за бортом фінальної спроби – він посів 34 місце з 44 учасників.

Перемогу здобув американець Джейсон Колбі, який випередив подяка Павела Вонсека та казаха Даніла Васільєва. Лідер загального заліку Літнього Гран-Прі, японець Наокі Накамура, посів лише восьме місце.

Підсумкові результати:

Для Калініченка це друге потрапляння в очки на Літньому Гран-Прі поспіль. Напередодні він посів 19 місце, повторивши особистий рекорд на Літньому Гран-Прі.

Євген Марусяк Віталій Калініченко Літнє Гран-Прі зі стрибків на лижах з трампліна

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